أخبار مصر | "الرحمة الموزعة على روح الميت حلال ولا حرام".. الإفتاء ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرحمة الموزعة على روح الميت حلال ولا حرام".. الإفتاء ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغي أن يُخْتَلَفَ فيه.

وأضافت الدار عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن من الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "نَعَمْ"، وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع.