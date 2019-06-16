أخبار مصر | بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا الاثنين، ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.