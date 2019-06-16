أخبار مصر | تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية، من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، و كثافة التشغيل بمطارات المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر ملاحية، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 386 و382 والمتجهتان الي مطار جده الدولي، ورحلة رقم 414 المتجهة إلى الرياض، بسبب ارتفاع كثافة التشغيل بمطارات الممكلة العربية السعودية.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية التونسية رقم 814 والمتجهة الي تونس، ورحلة شركة طيران الجزيرة رقم 91736 والمتجهة الي الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.