أخبار مصر | تداول 320 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 320 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (19) سفينة وتم تداول (320) شاحنة بضائع و(80) سيارة حيث شملت حركة الواردات (133) شاحنة و(36) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (187) شاحنة بضائع و(44) سيارة .

ومن المنتظر أن يغادر ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية1،الحرية2 بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى الحرية،النوى اكسبريس،Moseldijk كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا.