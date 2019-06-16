شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرم عائلة الشيوي لحصولهم على كأس العباقرة للعائلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أفراد عائلة الشيوي والمقيمين بمدينة الزقازيق بمنحهم ميداليات تذكارية وشهادات تقدير، لحصولهم على المركز الأول والفوز بكأس العباقرة للعائلات للموسم الأول على مستوي الجمهورية والوطن العربي، والذي يذاع على شاشة القاهرة والناس .

وتضم العائلة الأب حسان أحمد موسي الشيوي، يعمل أخصائي أجتماعي بالتربية والتعليم، والأم زيزت عبدالفتاح محمد، تعمل معلم علوم بالتعليم الأساسي، الابنة بسمه حسان الشيوي حاصلة على كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، الإبن/أحمد حسان الشيوي الفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق .

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وأكد محافظ الشرقية دعمه لجميع المتميزين على أرض المحافظة في جميع المراحل العمرية، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهداً في إظهار محافظة الشرقية بشكل لائق من خلال توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازمين للإظهار وإكتشاف المواهب العلمية والثقافية والفنية والرياضية وفي كل المجالات، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للإهتمام بالعلم والعلوم على كل المستويات.

وأشاد المحافظ بأفراد عائلة الشيوي والتي إستطاعت أن تتفوق في المسابقة على جميع عائلات مصر والوطن العربي، مؤكدا أن الدولة حريصة على تكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين لتحفيزهم على الإستمرار في النجاح والتفوق لرفعة شأن مصرنا الغالية .

يذكر أن عائلة الشيوي تفوقت على أكثر من 1000 عائلة بالتصفيات الأولية على مستوي الجمهورية والوطن العربي كما تفوقت على ٣٢ عائلة في التصفيات النهائية لتحصل على المركز الأول وكأس البطولة من عائلة جادو من محافظة القليوبية، وذلك بعد المشاركة في ماراثون طويل من الأسئلة في العديد من الأسئلة في المعلومات العامة، والثقافة، والعلم، والمعرفة، والقدرات الذهنية، والفنون، وغيرها خلال شهر رمضان المبارك ،لتظهر العائلة تفوقا ملحوظاً خلال المشاركة في المسابقة نظرا لتمتع أفرادها بالمعلومات العامة والتخصصية التي استطاعت أن تؤهلهم للحصول على كأس البرنامج.