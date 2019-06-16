شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 8 آلاف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى التوظيف الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، الأحد، تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية «مصر النيل للتنمية المستدامة»، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص.

وقال المحافظ اللواء أحمد راشد إن الملتقى سيتم تنظيمة الخميس المقبل (20 يونيو)، وذلك بداية من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة بالمهندسين.

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وقال «راشد» إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل في مجالات عديدة، مؤكدًا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب، الذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيرًا نظرًا لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها، لافتا أن الملتقى يتيح أكثر من 8 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات في وظائف محددة.

والوظائف المطلوبة تشمل مهندسي جودة ومهندس مدني تخصص استيل وموظفي استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبي مبيعات ومدير للوحدات ومديري فروع ومساعدين ومشرفي مطاعم ومساعدي مديرين ومديري محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلي ومساعدي صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن أوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ووكلاء تحصيل وفني إنتاج ومراقبي جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا وإتزان وصيانة وإصلاح كاوتشات ونجارين وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه سيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط، كما سيقام دورات تدريبية في كافة التخصصات المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيدًا بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.