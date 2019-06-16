شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يطالب الأهالى بالالتزام باللون الموحد لواجهات المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، على أصحاب العقارات والمنازل القديمة والجديدة، بضرورة الالتزام بدهان وطلاء واجهات منازلهم بلون موحد، والمخصص «البيج الفاتح» اللون المميز لمدينة الأقصر، وذلك لخدمة حركة السياحة، حفاظأ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر، تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الشريف أن هذا القرار لم يشمل المباني والمنازل الجديدة فقط ولكن تضمن كذلك واجهات المباني والمنازل القديمة وتطويرها لتظهر كلوحات فنية، ومن يخالف ذلك سيتم قطع المرافق العامة عن المنزل المخالف حتى يتم توفيق أوضاعة، بهدف تغيير التشوة البصري، بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذا لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية التابعة لمجلس مدينة الأقصر.

يذكر أن مشروع الهوية البصرية قد تم تنفيذه من قبل ببعض الشوارع الرئيسية بشارع خالد بن الوليد وبعض شوارع منطقة حى وسط بمدينة الأقصر، للقضاء على التشوة البصري.