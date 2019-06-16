شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشروق يلتقي حاجزي مشروع دار مصر للاستماع لشكاواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعا مع حاجزي وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، واستمع إلى شكاواهم من عدم اكتمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي: «جميع المرافق، مياه وصرف صحى وكهرباء واسفلت وغاز متوافرة بالمشروع، ولا صحة لما يقال خلاف ذلك».

وبشأن شكواهم من اختلاف بنود تنسيق الموقع بالمرحلة الاولى عن الثانية فقد تم اخطارهم بأنه جار اتخاذ اجراءات سحب الاعمال من الشركة المنفذة للموقع العام بالمرحلة الاولى والتى نتج عنها قيام الشركة المنفذه للاعمال بالبدء بتكثيف الاعمال والبدء بالبرجولات،

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وجار حاليا تكليف الشركة المنفذة لتنسيق الموقع للمرحلة الثانية بتنفيذ اعمال الموقع العام للاجزاء التي لم تبدا بها الشركة الاولى، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، كما

تم التأكيد على انتهاء اعمال تنفيذ العمارات قبل 30/7 القادم، وستتولى إحدى الشركات أعمال الصيانة والنظافة والأمن للكمبوند كاملا.

من ناحية أخرى أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إخلاء جميع الوحدات السكنية التي توجد في العمارات التي أنشأها جهاز المدينة للسكن الأسرى فقط، وتم تأجيرها لعمالة مؤقتة وذلك طبقاً لمحضر تخصيص تلك الوحدات للملاك.

وأضاف رئيس الجهاز أنه أعطى تكليفات لإدارتى «الأحياء والأمن» بجهاز المدينة بالمرور على كافة الوحدات المؤجرة للعمالة غير المنتظمة وإعداد حصر كامل وتسليمه للجهات الأمنية المعنية للاستعلام مثل شرطة «التعمير، الأمن العام، قطاع الأمن الوطنى، المباحث الجنائية».. ولإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار الغيطي إلى أنه تم بالفعل البدء بالمرور والتحرى والكشف أمنياً على العمالة المقيمة بالوحدات السكنية للعمارات التي تتبع لجهاز المدينة.. واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الجهات الأمنية لإقامتهم قبل الرجوع لقسم الشرطة في المدينة.. وجارى إستكمال الحملات على كافة أنحاء أحياء المدينة بالكامل.