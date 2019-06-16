"إعلام لأول مرة".. التعليم العالي تعلن قائمة الكليات التي بها "اختبارات القدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب التقديم الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في خوض اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات بداية شهر يوليو المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة سيتم تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أنها أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً.

وأكدت الوزارة، الاستمرار في تقديم الخدمة الإلكترونية لهذا العام 2019 في الفترة من يوم السبت 6 يوليو حتى يوم السبت 20 يوليو.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. كليات التربية الرياضية.

2. شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

3.كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

4. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

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5. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8. شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

10. كليات الإعلام.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: (www.tansik.egypt.gov.eg).

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