"التعليم العالي تعلن موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب التقديم الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في خوض اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات في يوليو المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة سيتم تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة أنها أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً.

وأكدت الوزارة، الاستمرار في تقديم الخدمة الإلكترونية لهذا العام 2019 في الفترة من يوم السبت 6 يوليو حتى يوم السبت 20 يوليو.