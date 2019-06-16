​بعد عقر 6 آلاف مواطن.. مسؤولان يكشفان أسباب انتشار الكلاب الضالة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

علّق الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الطب البيطري، على ارتفاع حالات عقر الكلاب للمواطنين في المنوفية، قائلاً إن مشكلة الكلاب الضالة تحتاج توافر كافة الجهود من الصحة والطب البيطرى والمحليات والشرطة.

وأضاف العسكري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد الكلاب الضالة يبلغ 25 مليون كلب على مستوى الجمهورية بحسب إحصائية مديرية الطب البيطري بينما يحتاج للتوازن البيئي من 6 ملايين إلى 8 ملايين فقط بما يعني أن هناك قرابة 18 مليون كلب زائد.

وأضاف العسكري أن مكافحة الكلاب من 2011 حتى 2015 انخفضت بشكل ملحوظ حتى سجلت المنوفية المركز الثاني في عدد انتشار الكلاب الضالة، لافتًا إلى استخدام الستركلين أو الخرطوش بسب ارتفاع التكليفات.

وأوضح مدير الطب الوقائي، أن الحالة الواحدة التي يتم عقرها تُكلف وزارة الصحة 3.5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن محافظة المنوفية أنفقت حتى الآن 5 ملايين و110 ألف جنيه حتى الربع الأول من العام الجارى.

وتابع أن "وزارة الصحة أنفقت 180 مليون جنيه العام الماضي علاج لحالات العقر من الكلاب الضالة".

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من جانبه، قال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بهيئة الخدمات الطب البيطرى، أن أزمة الكلاب مشكلة عامة وليست خاصة بمحافظة واحدة، موضحًا أن كثرة وجود النفايات في الشارع وتربية الأهالى لهذه الكلاب بغرض الحراسة تزيد من معاناة المشكلة .

وأضاف الجعويني أن الإمكانيات محدودة مقارنة بتزايد الأعداد بالإضافة إلى وجود بعض الخارجين يتصدون للأطباء البيطريين الذي يحاولون معالجة تلك الظاهرة، موضحا أن وزارة الزراعة تبذل جهدا كبيرًا للحد من تلك الظاهرة بهدف تحقيق التوازن البيئي من جهة وضمان حماية المواطنين من جهة أخرى.

وأشار الجعوينى، إلى أن الهيئة مخصصة رقم ساخن لتلقى البلاغات أو الاتصال بغرفة العمليات بالمديرية التابع لها المواطن أو الذهاب لها للتبليغ بأماكن وجود الكلاب، كما يمكن الاتصال بمكتب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة وهو (0237481764).

وأعلن الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية عن تسجيل مستشفيات المحافظة لـ6241 حالة عقر في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين.

وبحسب بيان مديرية الصحة بالمنوفية، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقا للتقرير.