مع بدء الصيف.. كيف تستخدم التكييفات وتتجنب سداد فاتورة كهرباء مرتفعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد صلاح

مع ارتفاع درجات الحرارة فى بعض الأوقات، يلجأ المواطنون لاستخدام بعض الأجهزة الكهربائية التى تساهم في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة سواء كانت التكييفات أو المبردات أو المراوح بأنواعها.

ويقدم "الخليج 365"، عددًا من نصائح وإرشادات خبراء الكهرباء لتوفير استهلاك الكهرباء أثناء استخدام التكييفات والمبردات..

1- إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل أثناء تشغيل التكييف.

2- الحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

3- إسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

4- الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

5- غسل المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

Advertisements

6- التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

7- تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

8- ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية (75 فهرنهايت) وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح.

تستهلك مكيفات الفريون الجدارية بسعاتها المختلفة ( 12000 – 24000 وحدة حرارية) طاقة كهربائية تتراوح بين 2000 إلى 4000 وات/ ساعة ( 2 – 4 كيلوات/ ساعة ) وتعادل هذه الطاقة تقريبا استهلاك 100 – 250 وحدة إضاءة فلورسنت عادية ويتوقف مقدار الطاقة المستهلكة على فترة التشغيل، فكلما طالت هذه الفترة كلما زادت الطاقة المستهلكة والعكس صحيح.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت في مايو الماضي، تطبيق زيادات في أسعار الشرائح للعام المالي "2019- 2020" بدءًا من فاتورة شهر يوليو المقبل.

اقرأ أيضًا..

تصل لـ93 جنيهًا.. الكهرباء تعلن رسميًا الزيادات الجديدة في الفواتير