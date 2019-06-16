​رحلة صلاح في الغردقة تُنعش حجوزات الفنادق: نسبة الإشغالات تخطت 70%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

استطاع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جذب أنظار السياح إلى مدينة الغردقة أكثر عقب قضاء إجازته السنوية في مدينة الجونة بالبحر الأحمر مؤخرا، ما دفع المحبين والمتابعين من مختلف دول العالم الإقبال على الحجوزات السياحية.

وكشف بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، عن رفع نسب الزيادة على مطالب الحجوزات السياحية بفنادق الغردقة، بعد قضاء "مـو" عطلته السنوية بالجونة، معتبرا الزيارة أحد العوامل المساعدة على انتعاش السياحة هناك.

وأوضح أبوطالب لمصراوي، أن فنادق البحر الأحمر، تلقت عشرات الاتصالات من السياح، للاستفسار عن أسعار الغرف الفندقية وأفضل الشواطئ، لافتا إلى أن سؤال السياح عن تحركات "مـو" أمر طبيعي كونه معشوق الجماهير.

ونوه إلى أن البحر الأحمر تستهدف خلال العام الحالي، ملايين السياح من الجنسيات المختلفة بجانب استهدف مليون سائح صيني لزيارة مصر، لافتا إلى أن العمل يجرى الآن على خلق أنواع جديدة من السياحات المفقودة في مصر.

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ويحظى "صلاح"، الذي نشر في أوقات سابقة صورًا له من الجونة، بشعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، حيث يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرابة 10 ملايين شخص، فيما يتابعه على "فيسبوك" نحو 12 مليونًا.

وقال عادل مكي، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن قضاء "مـو" إجازته في الجونة، ساعدت في زيادة الطلب على الحجوزات بالغردقة، حيث تخطت نسب الإشغالات فيها حاليا نسبة الـ 70%، وهذه الزيارة ساعدت على زيادة الحديث والسؤال عن الزيارة والشواطئ بالمدينة ذاتها كون "مـو" له متابعبن كثيرين في العالم.

وأوضح مكي في تصريحات خاصة، أن بعض فنادق الغردقة خلال شهري يوليو وأغسطس يرتفع فيها نسب الإشغالات السياحية لـ100% ما يبشر بالأمل في كافة الفنادق الأخرى، متابعا: "ما شاء الله الغردقة مطلوبة جدا" من مختلف الجنسيات.

وتابع: "رحلة محمد صلاح واليخت والسمكة في الجونة سمعَّت في العالم وكلها في صالح القطاع السياحي".

وانضم صلاح، لمعسكر الفراعنة ببرج العرب، الأربعاء الماضي، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.