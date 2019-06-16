أب متحرش وأشقاء قتلة.. مأساة فتاة دفعت حياتها ثمن حفاظها على شرفها 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على بعد 400 كم من العاصمة، هناك حيث الحياة الريفية البسيطة وسط أجواء هادئة يقع مركز طهطا التابع لمركز سوهاج، الأحداث تبدو متشابهة، يستيقظ غالبية الأهالي مبكرا قاصدين محال عملهم والعودة قبل الغروب لأخذ قيلولة ومن بعدها جلسات الجيران والأصدقاء أمام المنازل وفي مقاهي "بلدي"، سيناريوهات اعتاد عليها قاطنو المركز تبدلت تفاصيلها صباح السبت معلنة جريمة قتل أقرب إلى الخيال.

منذ 7 سنوات جن جنون أهالي المركز لدى انتشار خبر القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بابنته القاصر بعدما غلبته نزواته الشيطانية، لم تجد الواقعة عقول لاستيعابها، الأمر يبدو مُزحة أو مشهد سينمائي بحث صانعه عن جذب انتباه الجمهور إلا أنهم سرعان من استفاقوا على كابوس حبس الأب.

عام تلو آخر تناسى معها الجميع تلك المأساة وكأنهم أرادوا دفنها للأبد، كما أن أسرة الفتاة بذلت كل الجهد لتمزيق هذه الصفحة من دفاتر العائلة واعتبروا الشخص القابع خلف القضبان "الأب" في رحلة سفر انقطعت معه أخباره أو توفيَّ.

رغم مرور السنوات لا تزال "سُهيلة" تعاني آثار سلبية لما تعرضت له من قبل أبيها، عقل الفتاة الصغير يبحث عن تفسير لتلك الفعلة الحمقاء حتى أنها تستيقظ من نومها على كابوس مفزع لدى استرجاع عقلها الباطن كواليس المشهد الأصعب في حياتها القصيرة، إذ أنها لم تكمل عقدها الثاني بعد.

ظنت الفتاة أنها ستلقى معاملة خاصة من شقيقيها في محاولة منهما لمحو مازال عالقا في مخيلتها عن فعلة الأب لكنها اصدمت بواقع أكثر مرارة وأشد قسوة وكأن الحظ أبى أن يبتسم لتلك الفتاة مع تصرفات أخيها الأكبر "شريف" الطائشة الذي راح يكرر فعلة والده.

حاولت ذات الـ19 ربيعا إثناء أخيها الذي يكبرها بعام واحد عن أفعاله التي تتسم بالمراهقة لكن دون جدوى، لم تتوقف مضايقاته له وتعمده ملامسة أجزاء حساسة من جسدها بدعوى "الهزار" حتى أنها اضطرت لإحكام غلق باب غرفة نومها خوفا من تكرار ما شرع فيه أبيها منذ 7 سنوات.

مساء الجمعة الماضية، خلدت "سُهيلة" للنوم أملا في الحصول على قسط من الراحة يعينها على الاستيقاظ مبكرا ومواصلة إنجاز الأعمال المنزلية إلا أن ثمة جديد طرأ على السيناريو اليومي المعتاد، إذ كانت على موعد مع زائر غير مرحب به في وقت متأخر من الليل.

Advertisements

"إنت بتعمل إيه هنا دلوقتي؟" بصوت خافت يغلب عليه الخوف من مصير مجهول حاولت الفتاة إعادة شقيقها الأكبر لرشده، إلا أن الأخير استمر في الاقتراب منها بخطوات حثيثة ممسكا بجسدها الضئيل مما دفعها لإطلاق صرخات استغاثة اضطرته للمغادرة سريعا.

لم تنتظر "سُهيلة" شروق الشمس ارتدت ملابسها مهرولة إلى منزل عمها، روت له ما حدث إلا أنه طالبها بالعودة حتى لا تتفاقم الأمور، واعدا إياها بمعاقبة شقيقها على فعلته لكنها كانت رحلة "ذهاب بلا عودة للأبد".

السابعة صباح أمس السبت، لم يكن اللواء عبد الحميد أبو موسى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، قد غادر مكتبه بعد، قضى ليلته يراجع بعض ملفات القضايا قيد التحقيق بالإضافة إلى الاطمئنان على يقظة عناصر الأكمنة الثابتة والمتحركة، قطع جرس هاتفه المحمول ما كان ينجزه، أسرع للرد فالمتصل رئيس مباحث طهطا "يا فندم عندي معلومة بوقوع جريمة قتل أسرية".

لم يتردد اللواء "أبو موسى" في استقلال سيارته ورافق رئيس المباحث المقدم محمد كمال إلى مكان الواقعة المُشار إليها، وما إن وصلت القوات المنزل كانت الفاجعة حاضرة بـ"الحوش"، جثة فتاة ملفوفة بملاءة سرير، حفرة عميقة، شخصين يتقصمان شخصية "التُربي".

المعاينة الأولية أشارت إلى أن الجثة لفتاة وتدعى "سُهيلة" تبلغ من العمر 19 سنة، بها آثار خنق بالرقبة، وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم.

دقائق معدودة باتت معها الصورة واضحة لرجال المباحث، جريمة قتل ضحيتها فتاة، الجناة ليسوا غرباء بل شقيقاها "شريف" 20 سنة" و"هشام" 17 سنة، وأنهما كانا بصدد دفنها لإخفاء ما اقترفته أيديهم وتضليل الشرطة ليصبح الأمر "بلاغ اختفاء أو اختطاف"، وتباشر النيابة التحقيق.

جهود البحث والتحري ومناقشة المتهمين كشفت عن تفاصيل الجريمة التي هزت المحافظة، وتبين أن المتهم الأول حاول الاعتداء جنسيا على المجني عليها إلا أنها قاومته وروت لعمها ما حدث إلا أن أخبيها استعان بشقيقه الأصغر واعتديا عليها بالضرب المبرح لدجرة التعذيب ثم خنقاها حتى لفظت أنفاسها الأخير، ثم أعدا حفرة داخل المنزل تمهيدا لدفن الجثة إلا أن بلاغ العم لرجال الشرطة عَجَّل بكشف الحقيقة.

انتشر الخبر كالنار في الهشيم، فأعاد للأذهان ما حاول الأهالي اجتثاثه من جذور ذاكرتهم لكن "جريمة الصباح" أشعلت نار الغضب في نفوس الجميع، المشهد يتكرر بشكل مؤسف، إذ اصطحبت قوات الشرطة الشقيقين إلى ديوان القسم للتحقيق وحملت سيارة الإسعاف جثة الضحية إلى المشرحة بعد معانة النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين.