​جلال يطلب تطليق زوجته: "بتشحت هدوم من الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "جلال. س" دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطالب فيها بتطليق زوجته، بعد زواج دام عامًا، قائلا: "بتاخد مني فلوس عشان تشتري لبس، وبتضحك عليّ وبتشحت من الجيران الهدوم".

وأضاف مٌقيم الدعوى رقم 4210 لسنة 2018: ''تزوجت تقليدًيا من (ح.ن) عن طريق بعد الجيران الموجودين بنفس الشارع ، ولم يرزقني الله منها بنعمة الإنجاب".

وتابع صاحب الـ32 سنة: ''هي الزوجة الثانية بالنسبالي بس عشان حبتها واتعلقت بيها لم انظر إلى موضوع الإنجاب، لكن مع الوقت تفهمت أنها لا تفكر إلا في جمع المال من خلفي".

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وواصل: "أنا بكون معاها في البيت 3 أيام فقط وبحسها مش عايزني أصلا إلا يوم واحد، بس بحاول أقنع نفسي بأنها بتحبني، طلباتها كتير، بس بنفذها لاستمرار حياتنا الزوجية سويا".

واستطرد "جلال": "مراتي بشوفها بتلم هدوم كتير وتفضل تفرجني عليها، وكل زيارة ليها بتاخد مني على الأقل 3 آلاف، وأخر أسبوع كنت عندها تكلمت معاها عن عدم شراءها هدوم تاني".

وذات مرة اكتشف الزوج أن الأموال التي يعطيها لزوجته لجلب الملابس تحتفظ بها لنفسها، بينما الملابس التي كانت تعرضها عليه لارتدائها، تستعريها من الجيران" كل السكان بيطلبوها بالهدوم بتاعتهم".

صمم صاحب الدعوى على طلاق زوجته إلا أن والدها رفض، لذلك لجأ لمحكمة الأسرة، ورفع دعوى تطليق، ومازالت منظورة حتى الآن.