أخبار مصر | تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصري في الخارج

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يتسأل الكثير من المواطنين، عن إجراءات الحصول على شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج، ونستعرض لكم الخطوات المتبعة لاستخراج هذه الشهادة.

الإجراءات

1- شراء النموذج واستيفاء البيانات.

2- تقديم الطلب للموظف المختص.

3- استلام الوثيقة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

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1- صاحب القيد شخصياً.

2- أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصحاب القيد شخصياً.

3- من يحمل توكيل حخاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة

1- نموذج 26 طلب قيد ميلاد ساقط قيد.

2- أصل شهادة الميلاد الأجنبية المترجمة والمصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج أو الخارجية المصرية مع وثيقة زواج الطالب.

3- مستند يفيد التمتع بالجنسية المصرية للطرف المصرى مثل بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز سفر سارى، وإثبات الشخصية للطرف الأجنبى.