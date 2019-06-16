شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤازر المنتخب قبل «أمم أفريقيا».. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة، الأحد، عددا من قضايا الشأن المحلي من بينها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لمقر تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد «الدفاع الجوي»‬.

وذكرت صحيفة «الأهرام» أنه في إطار حرصه على متابعة الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، زار الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس، المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس التقى أعضاء المنتخب، وأعرب، خلال اللقاء، عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب واللاعبين حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وطالبهم ببذل أقصى الجهد، لإسعاد الشعب المصرى، الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شدد على أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللاعبين توجهوا بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض منافسات البطولة، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد، لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين الجدد بكلية القادة والأركان، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به الكلية باعتبارها واحدة من أعرق الصروح العلمية التي أمدت القوات المسلحة المصرية والجيوش العربية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية التي تحمل أمانة الذود والدفاع عن الوطن.

وأكد وزير الدفاع أهمية امتلاك عناصر القوة في عالم يموج بالصراعات، وقدم التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين كانوا حريصين على الاستفادة من إمكانيات كلية القادة والأركان وكان لوجودهم أثر بالغ في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر وبلدانهم، متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة أوطانهم التي نعتز بها، ونرتبط معها بأوثق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى ألمح إلى وقوف دولة، لم يسمها، وراء الهجوم الذي استهدف 4 سفن تجارية في خليج عمان الشهر الماضي، مؤكدا أن الإمارات لم تقرر بعد وجود أدلة كافية ضد دولة بعينها.

وأضاف آل نهيان «نحن في منطقة صعبة، لكن بها الكثير من الموارد الضرورية للعالم، سواء كان غازا أو نفطا، ونريد أن تكون تدفقات هذه الموارد آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي».

وخلال مؤتمر صحفى عقده مع وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى صوفيا، أوضح الوزير الإماراتى أن «الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه»، وأكد أن «التقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف كان دقيقا، بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن»، وطالب بن زايد المجتمع الدولى بالتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.

بدورها، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح أمس بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال يونيو الجاري حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وقال راضي إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

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وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي يبدأ بعد غد زيارة رسمية للعاصمة البيلاروسية «مينسك» تستغرق يومين يعقد خلالها لقاءات رسمية مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وعدد من الشخصيات البيلاروسية المهمة ورئيس البرلمان البيلاروسي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس يلقي خطاباً مهماً بالبرلمان البيلاروسي كأول رئيس لدولة أجنبية يعتلي منصة البرلمان البيلاروسي، كما يحضر منتدى الأعمال وعقد لقاءات ثنائية مع العديد من الشخصيات البيلاروسية لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أن الرئيس البيلاروسي كان قد قام بزيارة إلى مصر أغسطس 2017 وجه فيها الدعوة للرئيس السيسي لزيارة بيلاروسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على الانفتاح الاقتصادي والتجاري داخل القارة الأفريقية حيث وعد الرئيس البيلاروسي خلال تلك الزيارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه يناير 2017 من تعاون اقتصادي وتجاري فيما بين البلدين.

وأكدت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتخريج الدورات «68 أركان حرب عام والدورتين 40 و41 أركان حرب تخصص» من كلية القادة والأركان والتي تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة هي «البحرين، الكونغو، فرنسا، الأردن، كينيا، لبنان، عمان، باكستان، السودان، تنزانيا، اليمن، جنوب السودان وفلسطين».

وأوضحت أن مراسم الاحتفال بدأت بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تضمن الأنشطة العملية والتكنولوجية التي نفذها الدارسون وفقاً لأحدث النظم والتكتيكات والتطبيقات المرتبطة بها لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والعسكرية المعاصرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت عدداً من المشروعات الجديدة لدعم الشبكة بساحل البحر الأحمر دعماً للاستثمار والأنشطة السياحية والصناعية المقررة بالمثلث الذهبي والمدن الجديدة وتتضمن الخط الكهربائي الهوائي سفاجا/القصير بطول 103 كيلو مترات الذي ينتهي تنفيذه الشهر القادم ومحطتي محولات شمال الغردقة جهد 220 كيلو فولت ومحطة محولات 66 كيلو فولت.

وأكد تقرير رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي تنفيذ الخط الكهربائي ومحطة محولات جهد 220/500 كيلو فولت لخدمة المشروعات الاستثمارية في بنبان أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم.

من جانبها، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد، خلال الزيارة التي قام بها أمس لمقر تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد «الدفاع الجوي»، على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر انطلاقاً من شهر يونيو الجاري، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير، وطالب بأن تتم الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف رسالة للعالم عن مصر الجديدة التي تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال تفقده إنشاءات المتحف والمنطقة المحيطة به يرافقه وزير الآثار خالد العنانى واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.

وأوضحت أنه أثناء الزيارة تفقد رئيس الوزراء الموقع المقترح لنقل مركبي خوفو، وكلف بأن تتم دراسة النقل من الخبراء والمختصين، وأن يكون هناك فريق عمل على أعلى مستوى في الشؤون الهندسية والترميم يتولى ذلك، كما تفقد أعمال رفع وترميم مركب خوفو الثانية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة وصف «صفقة القرن»‬ بـ«‬المؤامرة الأمريكية» قائلا إنها تعثرت، وتغير اتجاهها بسبب الرفض الفلسطيني لها وكذلك موقف الرئيس محمود عباس الواضح من القدس واللاجئين والثوابت الوطنية.

وقال أبوردينة، في بيان، إن هذا الموقف هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني، يأتي ذلك في ظل ترقب عربي ودولي لكشف الولايات المتحدة عن الجزء الأول من خطتها للسلام في الشرق الأوسط وذلك يومي 25 و26 يونيو الجاري من خلال مؤتمر اقتصادي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.