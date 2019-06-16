أخبار مصر | بالموبايل وبتقنية البانوراما.. "مهند 16 عاما" يوثق لمدينة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالموبايل وبتقنية البانوراما.. "مهند 16 عاما" يوثق لمدينة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صورة جذبت كل من شارك أو شهد افتتاح معرض عيون الكاميرا اليوم، والذي أطلقه متحف الفن الإسلامي لعرض مشاركات الفنانيين الذي شاركوا في مسابقة تحمل نفس الاسم، وهي مسابقة لفن التصوير بالموبيل.

وفي تصريحات خاصة للفجر قال مهند حسام وهو البالغ من العمر 16 عام ومن أهالي بور سعيد، إنه التقط صورته تلك لكورنيش عروس البحر المتوسط الإسكندرية بتقنية البانوراما والتي تتميز بها بعض أنواع الموبايل الحديثة.

وقال مهند إنه سعيد بمشاركته في المسابقة، والتي أتاحتها إدارة المتحف لجميع الأعمار، وهو أكثر سعادة لأن صورته جذبت انتباه الكثيرين، حيث أنه استطاع أن يوثق لكورنيش اللإسكندرية بتلك الطريقة المبتكرة.

جاء ذلك على هامش المعرض المقام في متحف الفن الإسلامي تحت عنوان "عيون الكاميرا" والذي عرض لصور تم التقاطها بواسطة كاميرا الموبيل، من خلال المسابقة التي أطلقها المتحف قبل أشهر، والتي شارك فيها عشرات الفنانيين بأعمالهم المختلفة.