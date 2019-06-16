أخبار مصر | انطلاق فعاليات حفل "عيون الكاميرا" في متحف الفن الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات حفل "عيون الكاميرا" في متحف الفن الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة "عيون الكاميرا" للتصوير بالموبيل، وهي المسابقة التي تمت بالتعاون بين متحف الفن الإسلامي ونادي التذوق البصري فرع ثقافة بورسعيد.

ويأتي الحفل تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وشهد الحفل الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية جامعة القاهرة، ورضا الدنف رئيس لجنة تحكيم المسابقة، ومحمد حافظ رئيس نادي التذوق البصري، وماهر كمال رئيس قطاع هيئة القناة وسيناء الثقافي، وعدد كبير من المهتمين بفن التصوير، والآثار.

وافتتح الحفل الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف بكلمة ترحيبية بالضيوف والفنانيين المشاركين ثم توالت فقرات الحفل، والتي اشتملت على عدة فقرات مقدمة من فرقة قصر ثقافة الغوري حيث عزفت الفرقة عدد من المقطوعات الموسيقية والتي تخللها عروض التنورة وأغنيات من التراث الشعبي المصري.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وأشار الدكتور ممدوح عثمان إلى أن متحف الفن الإسلامي يحتوي علي مجموعات نادرة من الآثار الاسلامية سواء من الهند أو الصين أو إيران مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز.

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وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.

وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951.

وللمتحف مدخلان أحدهما مطل على شارع بور سعيد في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وتتميز هذه الواجهة بزخارفها المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة، ويتكون المتحف من طابقين؛ الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن وقسم لترميم الآثار.

وقد تعرض المتحف في يوم 24 يناير 2014، لانفجار سيارة مفخخة كانت مستهدفة مديرية أمن القاهرة المقابلة للمتحف، وأدى التفجير لتدمير واجهة المتحف المقابلة للمديرية، وتدمير عدد من القطع الأثرية، وأعلنت وزارة الآثار انطلاق مشروع ضخم لترميم المتحف، اإعادة ترتيب سيناريو العرض به، وقد تم افتتاح المتحف بحضور السيد رئيس الجمهورية بعد انتهاء أعمال ترميمه عام 2017.