شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 16 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة إلى السودان، يلتقى خلالها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين اجتماعا، لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

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تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمشروع «مودة» حيث سيتم تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة 10 أيام؛ وذلك في المركز الأوليمبي بالمعادي.

تحتفل وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باليوم العالمي للبيئة لعام 2019 والذي يقام هذا العام تحت شعار «القضاء على تلوث الهواء»، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والإعلاميين.