شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات وقوافل وماراثون رياضي في حملة «لا لختان الإناث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ندوات وقوافل وماراثون مشى ودراجات»، كانت هذه الأنشطة ضمن فعاليات المجلس القومى للمرأة بالدقهلية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقها المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان «شهر بدور».

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ونظم فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية قافلتين بمركزى السنبلاوين وطلخا للتوعية ضد مخاطر ختان الإناث، وأعلن المجلس عن تنظيم ندوة بالقاعة الكبرى للمحافظة الأربعاء المقبل، بالإضافة للإعداد لماراثون للمشى وآخر للدراجات للتوعية ضد هذه العادة السيئة.

وقالت الدكتورة فرحة الشناوى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية «إن ختان الإناث جريمة ضد إنسانية الفتاة وضد القانون ولا توجد كلية طب ولا بحث علمى على مستوى العالم يشير إلى ختان الإناث، بالعكس جميع الهيئات الطبية بالعالم كله تعتبر هذه العادة جريمة» وأشارت إلى أن ختان الفتيات يسبب صدمة نفسية للبنت، كما أنه يسبب مشاكل صحية للفتيات ووصل الأمر للوفاة فى بعض الحالات. وقالت: «سنطرق الأبواب فى القرى وسننظم القوافل للتوعية ورفع شعار (لا لختان الإناث)، للقضاء على تلك العادة السيئة والغرض من الحملة هو إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق خاصة بالقرى لأن بعض المواطنين مازالوا متمسكين بتلك العادة بحجة أنها تؤدى إلى عفة الفتاة وهذا غير صحيح بالمرة.

وتابعت: «سننظم أيضا ماراثون للمشى وآخر للدراجات يبدأ من أمام مبنى محافظة الدقهلية وحتى نادى جزيرة الورد تتبعه ندوات توعوية بخلاف اللافتات والبنارات التى ترفع شعار لا لختان الإناث، وسيتم توزيع تيشرتات على المشاركين،تحمل شعار الحملة للدعاية والتوعية».