أخبار مصر | عبدالرحيم: المتحف الإسلامي يحي فنون التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم: المتحف الإسلامي يحي فنون التصوير بكاميرا الموبايل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن فن التصوير ليس بجديد على المصريين، وقد أبدع المصري القديم في هذا الفن منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن العصر الإسلامي بمصر استطاع الفنان المصري فيه أن يسطر أبدع اللوحات التصويرية والتي لازالت خالدة إلى الآن.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن فن التصوير الإسلامي لم يكن مجرد فن لتسجيل لحظات معينة وفقط، بل إن المسلمين أبدعوا في تصوير المخطوطات، سواء المخطوطات الطبية، أو غيرها، حيث نجد مثلًا كتاب كليلة ودمنة، والذي ترجم إلى العربية، فقام المصور المسلم بوضع الصور التوضيحية إلى جانب الحكاية المسلية، وكذلك في المخطوطات الطبية، والوصفات العلاجية جعهما كلها بالتصاوير المناسبة.

وأوضح أن الفنان في العصر الإسلامي صور الأشهخاص، والمناسبات المختلفة وتعددت مدارس التصوير ما بين المدرسة العربية في التصوير، والمدرسة المغولية، والهندية، والمدرسة الصفوية والتي تركت لنا أبدع الصور للسلاطين والخلفاء.



وكذلك في مصر نجد أن الفنان ترك لنا نماذج من التصوير ولعل أشهرها صور الحياة اليومية التي عثر عليها في آثار القصر الغربي الكبير، والتي تمثل مشاهد للصيد والطرب، والعزف الموسيقي وغيرها. وكذلك في مصر نجد أن الفنان ترك لنا نماذج من التصوير ولعل أشهرها صور الحياة اليومية التي عثر عليها في آثار القصر الغربي الكبير، والتي تمثل مشاهد للصيد والطرب، والعزف الموسيقي وغيرها. جاءت تصريحات عبد الرحيم على هامش المعرض المقام في متحف الفن الإسلامي تحت عنوان "عيون الكاميرا" والذي عرض لصور تم التقاطها بواسطة كاميرا الموبيل، من خلال المسابقة التي أطلقها المتحف قبل أشهر.