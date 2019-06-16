محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
بدأ قبل قليل، العرض الخاص لفيلم "الممر"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور وزير شؤون مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.
ومن المقرر أن يقيم الحزب مؤتمرا، لتكريم أبطال الفيلم، عقب انتهاء العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العرض الخاص لفيلم "الممر" بحضور قيادات "مستقبل وطن" وبرلمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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