بدء العرض الخاص لفيلم "الممر" بحضور قيادات "مستقبل وطن" وبرلمانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

بدأ قبل قليل، العرض الخاص لفيلم "الممر"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور وزير شؤون مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.

ومن المقرر أن يقيم الحزب مؤتمرا، لتكريم أبطال الفيلم، عقب انتهاء العرض.