الزراعة: حظر تداول الدواجن الحية مطلع يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما تردد عن تأجيل تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية "لا أساس له من الصحة".

كانت وزارة الزراعة قررت تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، والذي ينص على حظر تداول الدواجن الحية.

وأضافت "محرز" في تصريحات لمصراوي، أن القرار مستمر، وسيتم تفعيله رسميا بداية يوليو المقبل، عقب الانتهاء من مراحل ترخيص المحال المخالفة.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن الوزارة ولجناها المشكلة من كافة الأطراف المعنيين بتطبيق القانون والتي تضم ممثلين بوزرات "الصحة والتنمية المحلية والزراعة" مستمرون في عملهم، مؤكدة أن دور الوزارة منع الدواجن الحية من التداول لأنها تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، إلى جانب تدشين حملات للطب البيطري على المزارع "النموذجية وصغار المزارعين" لتطبيق معايير الأمان الحيوي.