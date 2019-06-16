أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم ندوة عن "السماحة والتيسير" الثلاثاء المقبل بمسجد عمرو بن العاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم ندوة عن "السماحة والتيسير" الثلاثاء المقبل بمسجد عمرو بن العاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف "ندوة للرأي" تحت عنوان "السماحة والتيسير"، الثلاثاء المقبل، بمسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

يشارك في الندوة كلا من الدكتور أحمد ربيع، والدكتور أحمد عوض، علماء وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني حيث تنقل القناة الثقافية في بث مباشر الندوة يوم الثلاثاء المقبل بين صلاتي المغرب والعشاء.