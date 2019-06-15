شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يجري حركة تنقلات بقطاع النقل البحري وموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، حركة تنقلات محدودة في قطاع النقل البحري، وذلك بانتداب اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى الحالي، إلى وظيفة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، خلفًا للواء أيمن صالح، الذي تم انتدابه لوظيفة رئيس قطاع النقل البحري.

وشغل اللواء بحري رضا إسماعيل منصب رئيس هيئة النقل النهري قبل أن يتم تعيينه رئيس قطاع النقل البحري في ٢٠١٨، في الوقت الذي شغل فيه اللواء أيمن صالح منصب رئيس هيئة ميناء دمياط ثم البحر الأحمر، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لقطاع النقل البحري.