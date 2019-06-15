شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة يُقلّد يوسف شعبان النجمة الكبرى من وسام الثقافة والفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قلّد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الفنان المصري القدير يوسف شعبان، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، مساء السبت، في مقر نقابة المهن التمثيلية بحضور أعضاء النقابة ومستشاري السفارة.

ونقل السفير دياب اللوح تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره والشعب الفلسطيني للثقافة والفنون الهادفة، إيمانًا بدور القوى الناعمة في الحشد للقضايا العادلة ونصرة القيم الإنسانية في مواجهة كل ما يتجاوز الحقوق والقوانين والقيم.

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وأكد السفير أن فلسطين على مر التاريخ شهدت تضامنا إنسانيا من خلال الثقافة والفن اللذين جسدا القضايا الوطنية الفلسطينية وتاريخ ما تعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل لا تكتفي بسرقة الأرض والإنسان والمقدرات الطبيعية، بل تمادت محاولة سرقة التراث والثقافة الفلسطينية.

ومنحت فلسطين الفنان القدير يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتليفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية المرموقة.

بدوره، أعرب «شعبان» عن عميق شكره وتقديره واعتزازه بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس محمود عباس القائد الوطني الكبير، الذي يعرف ويقدر جيدًا دور القوى الناعمة في نضالها لأجل حرية شعبه جنبًا إلى جنب مع الجهود السياسية والدبلوماسية، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه وحبه لفلسطين لأنه من الجيل الذي شهد مراحل النضال الفلسطيني وإيمانه التام بضرورة عودة كل الحقوق لأصحابها.

من جهته، أعرب نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي عن سعادته وتقديره لهذا التكريم لأنه بمثابة تكريم للفن والفنانين المصريين وتاريخهم الفني الطويل، خاصة أنه من قبل الرئيس الفلسطيني الذي يتمتع ببعد نظر، ظهر من خلال اهتمامه بالثقافة والفن، ومن ثم تسلم زكي تذكارًا فلسطينيًا مقدمًا من قبل الرئيس إلى نقابة المهن التمثيلية.