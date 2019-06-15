شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرئاسي: زيارة السيسي للمنتخب رفعت الروح المعنوية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، للمنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، بمثابة رسالة دعم وتشجيع، وإن هناك مسؤولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني واتحاد الكرة من أجل تشريف الكرة المصرية في منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية مميزة بوصفها تضم لأول مرة في منافساتها 24 منتخبًا، موضحا أن مصر كانت موفقة في الفوز باستضافة البطولة الإفريقية بداية من عملية التصويت بعد اعتذار الكاميرون، حيث حصلت مصر على 16 صوتًا من إجمالي 18.

وكشف راضي أن الرئيس خلال زيارته للمنتخب طالب اللاعبين ببذل الجهد والعرق لآخر نقطة والتحلي بالروح الرياضية وأن يكون الأداء واجهة لحضارة مصر وتاريخها العريق في الرياضة وعلى وجه الخصوص كرة القدم.

وأكد أن البطولة الإفريقية مواكبة لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، و2019 عام مفعم بالفعاليات والمؤتمرات الإفريقية.

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وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي للمنتخب منحت اللاعبين دفعة ورفعت الروح المعنوية لديهم من أجل تقديم أقصى ما لديهم وإسعاد الجماهير خلال منافسات البطولة الإفريقية.

وتابع السفير بسام راضي أن الرئيس خلال الزيارة قام بمتابعة آخر الاستعدادات في استاد الدفاع الجوي أو في الاستادات الأخرى بالمحافظات الأخرى، حيث تقام في القاهرة على 3 استادات، وفي الإسكندرية والسويس والإسماعيلية، وتم تجهيز هذه الاستادات على أعلى مستوى متوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم من حيث التفاصيل، بداية من نوعية العُشب والنجيلة والخدمات والتصوير التليفزيوني وتم تغيير الإضاءة بالكامل حتى تواكب الإضاءة الحديثة التي يفرضها «فيفا».

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن منظومة بيع تذاكر البطولة الإفريقية متكاملة وعلى أعلى مستوى ومطبقة في أوروبا وستكون أساسًا وتمهيدًا لتطبيقه في الدوري الممتاز وتمهيدًا لعودة الجماهير.

وقال السفير باسم راضي، إنه تم رفع كفاءة تجهيز 24 ملعبًا المخصصة للتدريب، وجميع المناطق المحيطة بالاستادات، خاصة استاد القاهرة، تم رفع كفاءة الطرق من أجل سهولة التحرك الجماهير من وإلى الملاعب وكذلك الفنادق التي تستقبل الوفود.

واستطرد أن البطولة الإفريقية هي الثالثة عالميًا من حيث نسبة المشاهدة في العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، خاصة أنها تضم كوكبة من اللاعبين المحترفين على مستوى العالم، وفي مقدمتهم ابن مصر والنجم العالمي محمد صلاح، موضحا أن أهداء اللاعبين قميص المنتخب وعليه توقيعات اللاعبين لفتة طيبة من المسؤولين والجهاز الفني.