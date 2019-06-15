نشرة الحوادث المسائية.. تحصيل 21 مليون جنيه وعامل يمزق جسد آخر بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النقض تؤجل طعن أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين لـ7 سبتمبر

أجلت محكمة النقض، طعن عبد المنعم أبو الفتوح ونجله، و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قرار ادراجهم بقوائم الإرهابيين لجلسة 7 سبتمبر، لضم المفردات.

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بالفيديو.. ماذا قدمت "الداخلية" في 7 أيام؟

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية)، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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صاحب ورشة أحذية يمزق جسد طليق شقيقته بالظاهر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على صاحب ورشة أحذية لاتهامه بقتل طليق شقيقته بسب خلافات عائلية بمنطقة الظاهر.

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7 سبتمبر.. الحكم في طعن منع حفيدة "مبارك" من السفر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد للحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل .

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بعد 8 سنوات هروب.. سجين أبو زعبل في قبضة الأمن

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، القبض على هارب من سجن أبوزعبل أثناء تردده على منزله.

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الداخلية: تحصيل 21 مليون جنيه قيمة غرامات سرقة كهرباء خلال أسبوع

شنت شرطة الكهرباء، حملات عدة لملاحقة سارقي التيار من الباعة الجائلين في الشوارع وبعض أصحاب المحال التجارية والمواطنين.

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إحالة سايس متهم بقتل زوج خالته للجنايات

أمرت نيابة قصر النيل، بإحالة سايس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوج خالته إثر مشادة كلامية بينهما.

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القبض على "فران" هارب من جريمة قتل بسبب خصومة ثأرية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص مطلوب في واقعة قتل بن عمه لخلافات على قطعة أرض.

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شاهد .. كيف ضبطت الداخلية صفقة حشيش وكبتاجون بـ 144 مليون جنيه بميناء بورسعيد

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في إحباط شحنة مخدرات وزنت "2" طن من مخدر الحشيش، و 8 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد.

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