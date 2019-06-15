"سياحة البحر الأحمر": قائمة أسعار الغرف الفندقية "اختيارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:​

قال رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن اللائحة التي تم وضعها بشأن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية بالبحر الأحمر، "اختيارية" وليست قانونًا يفرض على الفنادق أو الشركات.

وأضاف "أبوعلي" لمصراوي، أن "هذه الأسعار وجهة نظر المستثمرين السياحيين، والفندق له حرية الاختيار بالتطبيق من عدمه كون السوق "حـر" وليس إجبارا على أحد، وعلى وزارة السياحة وغرفة الفنادق التحرك في هذا الاتجاه باعتبار ذلك أقل شئ لمصلحة البلد بهدف الارتقاء بالمنتج السياحي وعمل دخل قومي للبلد".

وتابع: "نحن كمستثمرين سياحيين بالبحر الأحمر، نسعى للاتقاء بالمستوى السياحي وهذه الأسعار تعتبر حدًا أدنى لأسعار الغرف الفندقية، علما بأن كثير من فنادق البحر الأحمر تبيع أعلى من ذلك بكثير، لكن اللائحة تأتي حفاظا على سمعة مصر".

Advertisements

ووضعت جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، قائمة بأسعار حجز الفنادق والقرى السياحية بفئاتها المختلفة، لمواجهة ظاهرة انخفاض وحرق أسعار بيع الرحلات السياحية للنزلاء الأجانب.

وحددت الجمعية، قائمة الأسعار لفنادق خمس نجوم بـ35 دولارا للغرفة في الليلة، وفنادق أربع نجوم بـ27 دولارا، وثلاث نجوم بـ23 دولارا، بالنسبة لشركات السياحة والذين يحجزون للسائحين الأجانب.

​