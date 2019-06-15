بالفيديو - السيسي للاعبي المنتخب: "القيم واللعب النظيف أهم حاجة عندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جمعة:

حثّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، على تقديم أفضل شكل وأداء يليق بمصر وتاريخها أمام العالم في بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في 21 يونيو الجاري.

ونشر برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، كلمة السيسي للاعبين خلال زيارته لهم صباح اليوم السبت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى لكم كل التوفيق، بس الأهم من اللعب عندي وعند المصريين، إزاي نقدم نفسنا للناس ولمصر والعالم هيتفرج علينا إزاي".

وتابع الرئيس: "أتمنى نشوف أفضل نتيجة، وفي تقديري كإنسان القيم والمبادئ واللعب المحترم والنظيف ونكران الذات أهم حاجة عندي.. كل المباريات هتتلعب ويتبقى المنظر والانطباع الطيب اللي هنقدمه عن نفسنا، لكل شاب في سنّكم؛ لأن أنتم بالنسبة للشباب مَثَل وقدوة، والمَثَل والقدوة بيحاسب على نفسه قوى في كل تصرُّف أمام كل اللي بيتفرج عليه".

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وأنهى السيسي كلمته لللاعبين: "اللي بنتمناه كمصريين وأنا واحد منهم، نشوف الشاب المصري زيّه زي أفضل شاب في العالم في كل شيء، ويا رب نشوفكم في أفضل حال ونستمتع بأدائكم".

وعقب نهاية كلمة الرئيس، أهدى الكابتن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تيشرت منتخب مصر إلى الرئيس موقعًا عليه من قِبَل لاعبي المنتخب، ومقدمًا له الشكر على اهتمام أجهزة الدولة ومجموعة العمل التي أسهمت في تطوير البنية التحتية للملاعب.

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