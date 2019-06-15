يوفر 40 ألف فرصة عمل.. 12 معلومة عن محور المحمودية بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وموقف مشروعات التنمية المقرر تنفيذها على جانبي الطريق.

وينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن محور المحمودية والهدف من إنشائه:

-يهدف المشروع لتطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي.

- يزيد المحور من قيمة المناطق المحيطة، ويقضي على مظاهر العشوائية بها.

-توفير المشروع 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

-يبلغ طول محور المحمودية 23 كيلو متر، ويرتبط بالطريق الدولي الساحلي.

- يضم 6 : 8 حارات مرورية في كل اتجاه.

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- تم تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء (المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب).

- يتم ربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورا فرعيا في نطاق الإسكندرية

- يتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم.

-القطاع الثاني من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم.

-القطاع الثالث فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

- محافظة الإسكندرية هي المالك لمشروع تطوير محور المحمودية.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تقوم بأعمال الاستشاري العام وتديره قيادة المنطقة الشمالية العسكرية