بالدرجات.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 30

دمنهور 23 29

الإسكندرية 23 28

بلطيم 23 29

مطروح 22 29

السلوم 22 30

سيوة 22 38

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 22 34

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

العريش 21 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 35

نخل 17 35

نويبع 26 34

طابا 23 33

كاترين 15 29

الطور 24 36

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 35

بني سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 38

أسوان 28 40

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 24 36

أبو رماد 24 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32