مصر | عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر صور سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما أصيب 6 آخرين إثر سقوط سيارة نقل جامبو أسفل الطريق الدائري.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بانحراف سيارة نقل جامبو حال سيرها أعلى الطريق الدائري، في اتجاه المرج، ما أسفر عن سقوط السيارة أسفل الطريق الدائري ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية، والعمل على تسيير حركة المرور.