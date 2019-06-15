مصر | 18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 يونيو.. الحُكم على مُتهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المُتهم أشرف محمد، لجلسة 18 يونيو للحُكم، وذلك في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.