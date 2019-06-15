أخبار مصر | ننشر توصيات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر توصيات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول توصيات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، موضحا أن أول هذه التوصيات العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، وتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.

وأضاف الإنفوجراف، أن التوصيات تشمل تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، وتدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى" لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير.

كما تشمل التوصيات إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد.