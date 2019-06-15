«المشاط» تتوجه إلى أذربيجان لحضور اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إلى أذربيجان، للمشاركة في أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشارت السفارة المصرية في أذربيجان إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة وزارية من مصر إلى جمهورية أذربيجان منذ عدة سنوات.

وأكدت «المشاط»، قبيل مغادرتها مطار القاهرة، عمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، وأهمية هذه الزيارة في تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجهات والمؤسسات الدولية لتطوير صناعة السياحة ومنها منظمة السياحة العالمية التي لها دور كبير في خدمة قطاع السياحة العالمي وتعزيز التعاون السياحى بين البلدان السياحية وبعضها البعض، مشيرة إلى رؤية الوزارة لإعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع كل المؤسسات الدولية، وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة، نوفمبر الماضي.

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ومن المقرر أن تتضمن فعاليات انعقاد الجلسة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة اجتماع لجنة النظر في مراجعة طلبات العضوية بالانتساب، وهى إحدى اللجان التابعة للمجلس التنفيذي.

كما ستقوم الدكتورة رانيا المشاط بالمشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان «حماية تراثنا: الاستدامة الاجتماعية والثقافية والبيئية» Protect our Heritage: Social، Cultural and Environmental Sustainability والتي تهدف إلى بحث كيفية النهوض بصناعة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومناقشة دور منظمة السياحة العالمية والحكومات والقطاع الخاص في ذلك، ومناقشة السياسات التي تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، وكذا عرض المبادرات التي من شأنها تعزيز الاندماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في السياحة.

ومن المقرر أن تنظم السفارة المصرية بأذربيجان مؤتمرًا صحفيًا للدكتورة رانيا المشاط، مساء اليوم، بحضور السفير عادل إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان، وبمشاركة وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية وكبرى الصحف والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان، والذى سيتم خلاله الإعلان عن قرار شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية «AZAL» بإعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلى القاهرة، اعتبارًا من 8 يوليو المقبل، ورحلة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 18 يوليو 2019.

جدير بالذكر أن مصر تشغل عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والذي يتكون من 35 دولة، ورئيس المجلس التنفيذي الحالى هي دولة زامبيا، والنائب الأول للرئيس هي الأرجنتين، والنائب الثانى للرئيس تايلاند، ويجتمع المجلس مرتين سنويًا، وتتمثل مهمة المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام، لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة عن الجمعية وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة.

وقد استضافت مصر اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية مرتين على التوالي: الأولى في مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، والأخرى في مدينة القاهرة في مارس 2019، والتي قام خلالها زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي درعًا من المنظمة، تقديرًا منها لدعمه الفعال للسياحة من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وإسهامه في استراتيجية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.