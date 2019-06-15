شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بدار السلام ورئيس الوزراء التنزاني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث سفير مصر لدى تنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، مع رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والفرص والمجالات المتاحة لتعزيز العلاقات المصرية التنزانية، بما في ذلك إمكانات تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والطاقة والدواء.

وصرح السفير أبوالوفا بأن اللقاء تناول آليات زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وسبل تعزيز الاستثمارات وأنشطة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في تنزانيا.

Advertisements

وأضاف أنه تم خلال اللقاء التطرق للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على الصعيد الفني، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأشاد «أبوالوفا» بما تشهده علاقات البلدين في السنوات الأخيرة من تطورات، لاسيما فيما يتعلق بالزيارات رفيعة المستوى بينهما، وفي مقدمتها الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس ٢٠١٧، والتي مثلت دفعة كبيرة لعلاقات البلدين الشقيقين، وكذا زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى دار السلام في ديسمبر ٢٠١٨، وصولاً لزيارة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتنزانيا في إبريل 2019.

وأشار السفير إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعيد القاري، خاصة في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث حرص أبوالوفا على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، مشددًا في هذا السياق على عزم مصر الأكيد على أن تأتي فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي محققة لآمال وتطلعات كل الدول والشعوب الأفريقية في التنمية والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أكد «ماجاليوا»، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، مبديًا تطلعه للبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما.