شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات في انتخابات «تجارية الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان الانتخابية في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مساء السبت، فرز أصوات الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تمهيدًا لحصر الأصوات وإعلان الفائزين، فيما تم فك الشمع الموجود على الصناديق.

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات فتحت باب التصويت لأعضاء الجمعية العمومية منذ الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساء اليوم لاختيار مجلس إدارتها الجديد في الدورة الجديدة التي تمتد في الفترة بين 2019 حتى 2023، حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت أكثر من ٤٧ ألف عضو.

وجرت الانتخابات وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، حيث يتنافس فيها 16 مرشحًا بعد انسحاب 3 وذلك لاختيار 9 أعضاء، بينهم رئيس الغرفة، فضلًا عن تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة على قائمتين، هما «نبض التجار» وتضم في عضويتها 5 مرشحين، وقائمة «تواصل وعطاء» ويقودها أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.