شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات ناخبي غرفة القاهرة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة، بعد أن أغلقت اللجان في الخامسة مساء.

وجرت الانتخابات التي شهدت إقبالًا كثيفًا منذ صباح السبت، في 23 لجنة، وكان من حق 108 آلاف تاجر، من إجمالى 600 ألف سددوا اشتراكات عام 2018.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة والصناعة النتائج الرسمية للانتخابات، الإثنين المقبل.