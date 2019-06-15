شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا بتعيينات وتنقلات في عدد من الوظائف القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، قرارا رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية. وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية فئة «أ» لعدد من الرؤساء بالنيابة العامة فئة «أ»، وتعيين عدد من الرؤساء بالنيابة العامة من رؤساء بالمحاكم الابتدائية فئة «أ» وبعض حركة التعيينات والتنقلات الأخرى.

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