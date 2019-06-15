شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُنيب أسقف ملوي لرئاسة صلاة أربعين زوجة مستشاره للعلاقات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وإنصنا والأشمونين، صلاة أربعين جميانة سلامة عياد، زوجة نادر مرقس، عضو المجلس القبطي الملي السكندرى، مستشار البابا للعلاقات الخارجية، في كاتدرائية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس اليوم السبت بحضور عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة والقيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

وقال «مرقس»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه شارك في صلاة الأربعين 9 أساقفة عموميين، بينهم الأنبا ساويرس، الأسقف العام بدير القديس القوي الأنبا موسى الأسود، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، رئيس دير القديسة دميانة، والأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف، والأنبا أرميا، أسقف عام ورئيس المركز الثقافى القبطي، والأنبا ايلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية، والأنبا بافلى، أسقف عام كنائس المنتزه، مسؤول قطاع الشباب، والأنبا كيرلس أفامينا، أسقف ورئيس دير مارمينا العجائبي، كما شارك في الصلاة القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى.

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وأوضح أن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، أناب القمصين بقطر وفام، كما شارك 8 رهبان من دير مارمينا، فضلًا عن العديد من الآباء الكهنة والشعب القبطي.

وكان قد حضر صلاة الجنازة على الراحلة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحسن جورج، عضو المجلس الملي في الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة.

وغيّب الموت جميانة سلامة عياد، زوجة المحاسب نادر مرقس بطرس، عضو المجلس الملي السكندري، الجمعة ١٠ مايو الماضى.