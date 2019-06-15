شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عادل: مصر ترعى إنشاء أكبر منطقة اقتصادية في العالم بالقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن عادل، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن القارة الأفريقية تضم ثلاثة اتحادات اقتصادية كبيرة، وهناك دعوة لإنشاء منطقة موحدة تعد الأكبر على مستوى العالم برعاية مصر.

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وأضاف عادل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتحاد الأول الموجود في أفريقيا هو اتحاد الكوميسا والذي تتواجد مصر ضمن دوله، ثم تحالف إكواس منطقة غرب أفريقيا وتتعامل بعملة خاصة يطلق عليها الفرانك الأفريقي، ثم المنطقة الاقتصادية في جنوب أفريقيا.

وتابع محسن عادل، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة الحرة المفترض أن تتم إقامتها في أفريقيا ضمن المناطق الاقتصادية الثلاث الكبرى ستخلق سوقا تضم ملياري شخص، واصفا إياها بأنها أسرع منطقة اقتصادية نموا على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن مصر ترعى إيجاد اتفاق تجارة حرة لكامل الدول الأفريقية، وهو أمر غير مسبوق لم نستطع أن ننفذه في فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفي الفترات السابقة وستكون بمثابة إعادة كتابة للمستقبل الاقتصادي في أفريقيا.