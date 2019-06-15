شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«فنادق الإسكندرية» لاستقبال ضيوف كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أنهى القطاع الفندقي والسياحي بالإسكندرية استعداداته لاستقبال ضيوف البطولة.

وأعرب إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تقديره للجهود التي بذلت في هذا الشأن رغم قصر المدة التي أتيحت للقطاع لتوفيق أوضاعه.

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وأشار«الجندي» إلى الصعوبات الناشئة عن إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موسم تتجاوز فيه نسبة الإشغال المعتادة بفنادق الاسكندرية 95%، وهو ما استدعى من العاملين بالقطاع مضاعفة جهودهم، بهدف رفع الكفاءة بالقطاع الفندقي لتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنه لزوار الإسكندرية من ضيوف بطولة كأس الأمم.

كما أكد أن الطاقة الفندقية المتاحة في كل من برج العرب، وكينج مريوط، والساحل الشمالي، جاهزة للاستعانة بها إذا ما دعت الحاجة، خاصة أن الطاقة الفندقية بالإسكندرية لا تتجاوز 5 آلاف غرفة والتي وصفها بالطاقة الصغيرة قياسًا على المعدلات المعروفة لمدينة كبيرة.

كما أثنى «الجندي» على جهود اللجنة المختصة برعاية فعاليات كأس الأمم والتي تهدف إلى أن تخرج بشكل لائق بمكانة مصر وسمعة القطاع السياحي، مؤكدًا أن المنظمين أتموا حجز الأماكن المطلوبة للضيوف والزوار بنجاح.

يذكر أن فنادق عديدة قررت تأجيل حجوزات المؤتمرات إلى ما بعد انتهاء البطولة، فضلًا عن الإعداد لأماكن تجمعات لمشاهدة المباريات بالميادين الكبرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية.