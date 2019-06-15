مباحث التموين تضبط 4 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في ضبط 4440 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالساحل. كانت قد تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبتفتيش المخزن عًثر على 4440 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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