بسبب الخلافات العائلية.. صاحب ورشة أحذية يمزق جسد طليق شقيقته بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على صاحب ورشة أحذية لاتهامه بقتل طليق شقيقته بسب خلافات عائلية بمنطقة الظاهر.
ورد بلاغ للعميد إيهاب عزيز مأمور قسم شرطة الظاهر، من الأهالي بدائرة القسم بحدوث مشاجرة بين عامل أحذية وطليق شقيقته سدد خلالها المتهم طعنان متفرقة بآلة حادة سقط على إثرها متوفيًا متأثرا بإصابته.
بالانتقال لمكان البلاغ عُثر على جثة المجني عليه وتم نقلها للمستشفى تحت حراسة قوات الشرطة.
كشفت تحريات حط الرائد أحمد عادل معاون المباحث، أن سبب نشوب المشاجرة هو وجود خلافات عائلية بين الطرفين منذ فترة، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.
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