وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع تطوير محور المحمودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، ومحافظة الإسكندرية، مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، وموقف مشروعات التنمية المقرر تنفيذها على جانبى الطريق.

وتفقد الوزير، المحور والكبارى والمنشآت الخدمية التي يتم تنفيذها على جانبي المحور، حيث أوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير محور المحمودية يهدف إلى تطوير مسار ترعة المحمودية بالإسكندرية، كمحور مروري ورئيسي للحركة بالمحافظة، مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع، وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق، وإعداد الدراسة المرورية للمحور، وما يلزم المشروع من منشآت خدمية، لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين، كما أن المشروع سيرفع من قيمة المناطق المحيطة، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، بجانب مساهمته فى حل وتحسين نوعية وكمية المياه، وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وإحداث توسعات كبيرة في شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى توفير المشروع لنحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الوزير: يبلغ طول مسار محور المحمودية حوالي 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار حوالى 23 كم، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهي (المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب)، ويتكون المشروع من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كم شرق محطة السيوف، والثاني القطاع الأوسط من تقاطع كوبري العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كم، أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كم.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما تقوم كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع.

وعقب تفقد مشروع تطوير محور المحمودية، انتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهم لتفقد المشروع المقرر إقامته بالمنطقة الكائنة خلف أرض كارفور - مدخل مدينة الإسكندرية، ويشمل طرح قطع أراضٍ سكنية وعمارات سكنية، حيث وجه الوزير بسرعة البدء في تنفيذ المشروع.

وقال الجزار: تبلغ مساحة أرض المشروع 417.63 فدان، بينما تبلغ مساحة المرحلة الأولى منه 60 فداناً، وتشمل، طرح 105 قطع أراضٍ سكنية، منها 20 قطعة بالمرحلة العاجلة، بمساحات تتراوح بين 1000 و2000 م2، وبالاشتراطات البنائية التالية (40 % نسبة بنائية – ارتفاع أرضي + 12 دور – الردود أمامي 4م، جانبي 5م، خلفي 6م)، بالإضافة إلى تنفيذ 15 عمارة سكنية (بها 780 وحدة سكنية – ارتفاع أرضى + 12 دورا).

وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقلة كبيرة في التنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى يليق بالعاصمة الثانية لمصر، وهى محافظة الإسكندرية.