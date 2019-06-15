مصر | عاجل.. قرار المحكمة في محاكمة المعزول و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار المحكمة في محاكمة المعزول و٢٣ آخرين بـ "التخابر مع حماس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة غدا الأحد الموافق 16 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت قد استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلي مرافعة علاء علم الدين المحامى الحاضر للدفاع عن 8 متهمين وهم محمد بديع، خيرت الشاطر، ونجله الحسن خيرت الشاطر، صفوت حجازى، خالد سعد حسنين، جهاد الحداد، أحمد عبد العاطى، اسعد الشيحة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.