مصر | تأجيل طعن "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن "أبوالفتوح" وآخرين بقوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض طعن عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و7 آخرين، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لـ7 سبتمبر لضم المفردات.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 22 فبراير من العام الماضي نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، بإدراج أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام.

واستندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة بالتحقيقات التي نسبت للمتهمين تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا.