مصر | رفع 382 حالة إشعال طريق بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 382 حالة إشعال طريق بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 146 كرسى متنوع – 11 شمسية – 18 ميزان – 4 إسطوانة غاز – 5 عربة يد – 3 مدرج فاكهه – 13 إستاند – 9 قلب شيشة – 5 ثلاجه – 14 طقطوقة – 5 ترابيزة – 4 غرزة شاى – 2 تروللى – 4 شباك سقالة – 17 سلاسل وأوتاد – 2 برميل – 1 مكتب خشب – 100 لوح خشب – عصارة برتقال – تروسيكل – قلاية – وبلغ الإجمالي 382 مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.